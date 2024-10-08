Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль перекидає тисячі додаткових військових до Лівану – FT

08 жовтня 2024, 13:16
Ізраїль перекидає тисячі додаткових військових до Лівану – FT
Фото: facebook.com idfonline
Ізраїльські військові відмовляються надавати офіційні дані про чисельність своїх військ.

Ізраїль перекинув ще тисячі військовослужбовців через свій кордон в Лівані, даючи зрозуміти, що готується розширити наземний наступ проти "Хезболли" на південний захід країни. Армія оборони Ізраїлю заявила сьогодні, що відправила четверту бойову дивізію на південь Лівану, де її війська ведуть боротьбу з бойовиками з моменту початку вторгнення минулого тижня.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що зараз Ізраїль може мати не менш ніж 20 тисяч військовослужбовців, які воюють у Лівані. Це передбачає, що військові підрозділи, ймовірно, не використовуються у повному складі, оскільки максимальна чисельність кожного з них оцінюється приблизно в 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що удар Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.

ІзраїльЛіван

Останні матеріали

Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється