Ізраїль перекидає тисячі додаткових військових до Лівану – FT

Ізраїльські військові відмовляються надавати офіційні дані про чисельність своїх військ.

Ізраїль перекинув ще тисячі військовослужбовців через свій кордон в Лівані, даючи зрозуміти, що готується розширити наземний наступ проти "Хезболли" на південний захід країни. Армія оборони Ізраїлю заявила сьогодні, що відправила четверту бойову дивізію на південь Лівану, де її війська ведуть боротьбу з бойовиками з моменту початку вторгнення минулого тижня.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що зараз Ізраїль може мати не менш ніж 20 тисяч військовослужбовців, які воюють у Лівані. Це передбачає, що військові підрозділи, ймовірно, не використовуються у повному складі, оскільки максимальна чисельність кожного з них оцінюється приблизно в 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що удар Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.