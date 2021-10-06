Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром

Заборона набуде чинності у грудні 2021 року

Уряд Ізраїлю заборонив торгівлю натуральним хутром. Країна стала першою в світі, яка пішла на такий крок.

Про це заявила міністр навколишнього середовища Гіла Гамліель, передає "Укрінформ" з посиланням на The Jerusalem Post.

"Хутряна промисловість спричиняє загибель сотні мільйонів тварин у всьому світі та завдає невимовної жорстокості та страждань", - йдеться у заяві міністра.

Заборона набуде чинності у грудні 2021 року.

Організація PETA, що веде боротьбу за права тварин, вже назвала рішення ізраїльського уряду «історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кроликів та інших тварин від жорстокого вбивства».

Ізраїль став першою країною у світі, яка заборонила торгівлю натуральним хутром на офіційному рівні.

Наразі аналогічні заборони діють у деяких країнах на регіональному рівні, зокрема в американському штаті Каліфорнія і бразильському штаті Сан-Паулу.

Нагадаємо, що у будинку моди Prada заявили про відмову від використання натурального хутра