CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійський будинок моди Prada SpA оголосив про намір відмовитись від використання натурального хутра в своїх колекціях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У будинку моди Prada заявили про відмову від використання натурального хутра
"Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію
Фото: з відкритих джерел
За словами власника бренду Міуччіа Прада, креативного директора і контролюючого акціонера Prada, компанія перестане використовувати хутро починаючи з показу наступної колекції у вересні, повідомляють у прес-офісі Prada.
"Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію", - сказала вона.
Нагадаємо, що у місті Раден закрили останню в Німеччині хутрову ферму, на якій донедавна було близько 4 тисяч норок.
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22 05 2019 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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