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У будинку моди Prada заявили про відмову від використання натурального хутра

"Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію
Італійський будинок моди Prada SpA оголосив про намір відмовитись від використання натурального хутра в своїх колекціях.
У будинку моди Prada заявили про відмову від використання натурального хутра Фото: з відкритих джерел

За словами власника бренду Міуччіа Прада, креативного директора і контролюючого акціонера Prada, компанія перестане використовувати хутро починаючи з показу наступної колекції у вересні,  повідомляють у прес-офісі Prada.

"Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію", - сказала вона.

Нагадаємо, що у місті Раден закрили останню в Німеччині хутрову ферму, на якій донедавна було близько 4 тисяч норок.

 

 
 
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22 05 2019 21:59
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