Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило загибель 23-річної громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики Хамас взяли в заручники і знущалися з неї.

Про це МЗС Ізраїлю написало в X (Twitter).

"З глибоким сумом повідомляємо, що тіло 23-річної німецько-ізраїльської громадянки Шані Лук було знайдено та ідентифіковано. Шані, яку терористи Хамас викрали з музичного фестивалю, катували й возили Газою, пережила незбагненні жахи", - йдеться в дописі.

Мати Шані - Рікарда Лук заявила, що ізраїльські військові поінформували її про смерть доньки.

"На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих", - сказала вона.

Шані була однією з відвідувачок музичного фестивалю Supernova у пустелі Негев неподалік сектору Гази. Дівчина зникла після вторгнення бойовиків Хамасу на територію Ізраїлю 7 жовтня. У соцмережах з'явилося відео, на якому терористи возили в кузові машини роздягнену до спідньої білизни дівчину, яка лежала непритомна, обличчям вниз і з ознаками травм. Рідні Шані впізнали її на відео по татуюванню на нозі.

Пізніше Рікарда Лук повідомила, що дівчина нібито перебувала в лікарні в секторі Гази у важкому стані.

Раніше Цахал заявив, що в полоні бойовиків Хамас перебувають 199 людей.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.