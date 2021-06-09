Ізраїль планує досягнути колективного імунітету від COVID-19 за два місяці

Є висока ймовірність, що в найближчі місяць-два, Ізраїль "досягне ситуації, дуже схожої на колективний імунітет

У міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю вважають, що країна може досягти колективного імунітету від коронавірусу вже через два місяці.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Експерти МОЗ Ізраїлю заявили: якщо високий рівень вакцинації збережеться поряд із високим рівнем нових випадків COVID-19 на тлі відзначення місяця єврейських свят, то є висока ймовірність, що в найближчі місяць-два, Ізраїль "досягне ситуації, дуже схожої на колективний імунітет".

Представники охорони здоров’я вважають, що десятки тисяч ізраїльтян протягом найближчих тижнів отримають позитивний тест на COVID-19. Водночас багато інших громадян отримають третю бустерну дозу вакцини. Це означає, що більш ніж 80% населення будуть відносно захищені від хвороби.

Станом на вечір неділі в Ізраїлі було зафіксовано 84 218 активних випадків коронавірусу, 1 096 госпіталізованих, у тому числі 677 у важкому стані та 157 на апараті штучної вентиляції легень.

Загалом 28% населення або 2 622 010 ізраїльтян вже отримали третю дозу вакцини від COVID-19. Понад шість мільйонів громадян або 65% населення були щеплені принаймні однією дозою вакцини.

Як повідомлялося, раніше один із розробників вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, директора Oxford Vaccine Group Ендрю Поллард заявив про те, що колективного імунітету людству досягти не вдасться. Він назвав досягнення колективного імунітету "міфічним" – через штам "Дельта", який "пробиває" імунний захист.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 6 вересня зафіксовано понад 221,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 198 мільйонів осіб, ще 4 581 930 хворих померли.

В Ізраїлі з початку пандемії виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19, з них – 7,2 тис. летальних, одужали 1 026 173 особи.