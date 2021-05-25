НОВИНИМальта стала першою країною Євросоюзу, де сформовано колективний імунітет до COVID-19 - принаймні одне щеплення зробили 70% дорослого населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мальта заявила, що стала першою країною ЄС із колективним імунітетом до COVID-19
Міністр зазначив, що громадяни, які пройшли повну вакцинацію, з липня не муситимуть носити маски надворі. Масковий режим буде обов'язковим лише у приміщеннях
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на МОЗ Мальти.
За словами віцепрем'єра, міністра охорони здоров'я країни Кріса Ферне, близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, а майже 70% зробили принаймні одне щеплення. Таким чином, за його словами, Мальта стала першою країною, яка досягла колективного імунітету.
Міністр зазначив, що громадяни, які пройшли повну вакцинацію, з липня не муситимуть носити маски надворі. Масковий режим буде обов'язковим лише у приміщеннях.
Нагадаємо, що з 24 травня, влада Мальти зняла обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі (раніше вони мали закриватися о 17:00).
Загалом від початку пандемії на Мальті, населення якої становить близько 500 тисяч осіб, виявлено 30,5 тисячі випадків COVID-19.
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25 05 2021 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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