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Ізраїль почав будувати новий паркан на кордоні з Сектором Гази

Міністерство оборони оголосило, що паркан з оцинкованої сталі буде заввишки шість метрів та завдовжки 65 кілометрів
Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів, заявив прем'єр країни Біньямін Нетаньяху.
Ізраїль почав будувати новий паркан на кордоні з Сектором Гази Фото:Reuters

"Загорожа перешкоджатиме в'їзду терористів з Сектору Гази до Ізраїлю", - заявив Нетаньяху у неділю, 3 лютого, повідомляє "Укрінформ".

Міністерство оборони оголосило, що паркан з оцинкованої сталі буде заввишки шість метрів та завдовжки 65 кілометрів.

Його зведуть на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази на тих ділянках, де вже збудована підземна загорожа з бетону, яка, за даними ізраїльської влади, має нейтралізувати систему підземних тунелів палестинських бойовиків. Західний кінець надземного паркану буде об'єднаний із муром, збудованим у морі з метою блокування нападів бойовиків на воді.

Нетаньяху попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. "Якщо в Секторі Гази не будуть дотримуватися спокою, ми у період виборів зуміємо прийняти рішення і будемо діяти", - заявив він під час засідання уряду.

Нагадаємо, що кнесет Ізраїлю 26 грудня минулого року проголосував за саморозпуск.


Кнесет Ізраїлю в середу проголосував за саморозпуск, повідомляє "Джерузалем пост".
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03 02 2019 18:27
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