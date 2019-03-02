Ізраїль почав будувати новий паркан на кордоні з Сектором Гази
"Загорожа перешкоджатиме в'їзду терористів з Сектору Гази до Ізраїлю", - заявив Нетаньяху у неділю, 3 лютого, повідомляє "Укрінформ".
Міністерство оборони оголосило, що паркан з оцинкованої сталі буде заввишки шість метрів та завдовжки 65 кілометрів.
Його зведуть на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази на тих ділянках, де вже збудована підземна загорожа з бетону, яка, за даними ізраїльської влади, має нейтралізувати систему підземних тунелів палестинських бойовиків. Західний кінець надземного паркану буде об'єднаний із муром, збудованим у морі з метою блокування нападів бойовиків на воді.
Нетаньяху попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. "Якщо в Секторі Гази не будуть дотримуватися спокою, ми у період виборів зуміємо прийняти рішення і будемо діяти", - заявив він під час засідання уряду.
Нагадаємо, що кнесет Ізраїлю 26 грудня минулого року проголосував за саморозпуск.
Кнесет Ізраїлю в середу проголосував за саморозпуск, повідомляє "Джерузалем пост".
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