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Ізраїль поглиблює війну з Хамас, якій не видно кінця – Bloomberg

29 жовтня 2023, 19:25
Ізраїль поглиблює війну з Хамас, якій не видно кінця – Bloomberg
Фото: yvision.kz
Уряд Ізраїлю має намір повністю знищити Хамас, але кампанія може тривати від шести тижнів до шести місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ізраїль направив війська і танки в північну частину сектора Гази, яку він називає другою і тривалішою фазою своєї війни проти Хамас.

"Це більш обережний підхід, ніж той, який Ізраїль обіцяв після нападу угруповання бойовиків 7 жовтня, під час якого загинули 1400 осіб", - пише видання. 

В матеріалі йдеться про те, що замість масованого наземного вторгнення військові почали діяти повільно, застосовуючи підхід, заснований на втратах, побоюваннях з приводу поширення конфлікту на Хезболлу на півночі і внутрішньополітичному тиску на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

За словами декількох чиновників, очікується, що кампанія триватиме від шести тижнів до шести місяція.

"Мета, за словами офіційних осіб, відрізняється від попередніх конфліктів з сектором Гази, коли план полягав у тому, щоб залишити Хамас переможеним. Тепер уряд хоче знищити його як організацію і забезпечити, щоб сектор Гази більше не був джерелом антиізраїльського насильства, заявили офіційні особи, які попросили не називати їхні імена", - пише Bloomberg.

Наскільки це реалістично, залишається неясним і тому США та інші союзники чинять тиск на Ізраїль, щоб він конкретизував свої цілі, а також озвучив бачення того, що буде далі.

"Амос Ядлін, колишній директор військової розвідки, заявив журналістам на телеконференції, що в цілі Ізраїлю входить вбивство щонайменше 10 000 ополченців Хамас із загального числа близько 30 000", - пише журналіст видання.

За словами офіційних осіб, служби безпеки створили групу, завданням якої буде переслідування кожного лідера Хамас, який брав участь у нападі 7 жовтня. 

"За даними військових, деякі вже вбиті... Інша мета, яка широко обговорюється, полягає в тому, що Ізраїль не поверне весь сектор Газу тому, хто буде правити замість Хамас. За словами кількох чиновників, планується створення буферної зони, щоб запобігти повторенню атак", - сказали в агенції. 

Вчора міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія "перейшла до нової фази" у війні проти Хамас.

 

ХАМАСІзраїльвійна

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