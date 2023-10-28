Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія "перейшла до нової фази" у війні проти Хамас

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

ВПС Ізраїлю завдали ударів по близько 150 підземних об'єктах, що належать угрупованню Хамас.

Ізраїль перейшов до "нової фази" у війні проти терористичного угрупування Хамас.

Таку заяву у суботу, 28 жовтня, зробив міністр оборони Йоав Галлант повідомляє The Times of Israel.

Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди силам оборони чіткі: операція триватиме до нового наказу. Щодо інших сфер: ми готуємося захищати громадян Ізраїлю. Гарантувати їм безпеку. Ми це робимо на півночі, в центрі і всюди", – сказав Галлант.

В Офісі глави Міноборони заявили, що Галлант під час зустрічі з керівниками спецслужб та Сил оборони визначив "напрямок дій щодо основних зусиль" у війні, включаючи "військові зусилля, зусилля зі звільнення полонених, цивільні зусилля та гуманітарні зусилля".

Сьогодні стало відомо, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по близько 150 підземних об'єктах, що належать терористичному угрупованню Хамас.

У свою чергу підконтрольне терористам міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що число жертв ударів Ізраїлю по сектору Газа зросло до 7 703 осіб. Серед них начебто понад 3,5 тис. дітей. Але ці дані неможливо перевірити.