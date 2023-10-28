Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія "перейшла до нової фази" у війні проти Хамас

28 жовтня 2023, 18:06
Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія
Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР
ВПС Ізраїлю завдали ударів по близько 150 підземних об'єктах, що належать угрупованню Хамас.

Ізраїль перейшов до "нової фази" у війні проти терористичного угрупування Хамас.

Таку заяву у суботу, 28 жовтня, зробив міністр оборони Йоав Галлант повідомляє The Times of Israel.

Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди силам оборони чіткі: операція триватиме до нового наказу. Щодо інших сфер: ми готуємося захищати громадян Ізраїлю. Гарантувати їм безпеку. Ми це робимо на півночі, в центрі і всюди", – сказав Галлант.

В Офісі глави Міноборони заявили, що Галлант під час зустрічі з керівниками спецслужб та Сил оборони визначив "напрямок дій щодо основних зусиль" у війні, включаючи "військові зусилля, зусилля зі звільнення полонених, цивільні зусилля та гуманітарні зусилля".

Сьогодні стало відомо, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по близько 150 підземних об'єктах, що належать терористичному угрупованню Хамас.

У свою чергу підконтрольне терористам міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що число жертв ударів Ізраїлю по сектору Газа зросло до 7 703 осіб. Серед них начебто понад 3,5 тис. дітей. Але ці дані неможливо перевірити.

війнаХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється