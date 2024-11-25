Ізраїль погоджується на перемир'я з Хезболлою

Контролювати це буде американський орган.

Ізраїль дав попередню згоду щодо припинення вогню у Лівані і схвалив головні засади спільної пропозиції зі США.

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Пропозиція має три етапи, серед яких:

Перемир'я, після якого "Хезболла" виведе свої сили на північ від річки Літані.

Виведення ізраїльських військ із південного Лівану.

Переговори Ізраїлю та Лівану про демаркацію спірних прикордонних територій.

Також відомо, що контроль за припиненням вогню буде покладений на міжнародний орган на чолі зі США.

Наразі Ізраїль очікує на листа з Вашингтону з підтвердженням його права на військові дії, якщо Хезболла порушить умови перемир'я, навіть попри відсутність дій з боку ліванських військових та міжнародних сил.

Посередник від США Амос Хохштейн попередив обидві сторони про готовність припинити свою місію, якщо вони найближчим часом не погодяться на угоду, що лежить на столі переговорів.

Нещодавно також стало відоо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю.