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Ізраїль повернув жорсткий карантин

Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня
В Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.
Ізраїль повернув жорсткий карантин

Про це повідомляє Times of Israel, передає РБК - Україна.

З сьогоднішнього дня в країні вводять такі обмеження:

  1. у приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;
  2. закриваються школи і торгові центри;
  3. жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток - поїздки на роботу);
  4. недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;
  5. продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Тривати він буде до 11 жовтня.

Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що причиною введення карантину є спалах коронавірусу - кількість нових випадків COVID-19 зросла до 4 тисяч щодня.

Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.

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18 09 2020 14:40
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