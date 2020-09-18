CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль повернув жорсткий карантин
Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня
Про це повідомляє Times of Israel, передає РБК - Україна.
З сьогоднішнього дня в країні вводять такі обмеження:
- у приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;
- закриваються школи і торгові центри;
- жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток - поїздки на роботу);
- недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;
- продовжують працювати супермаркети і аптеки.
Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Тривати він буде до 11 жовтня.
Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що причиною введення карантину є спалах коронавірусу - кількість нових випадків COVID-19 зросла до 4 тисяч щодня.
Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.
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18 09 2020 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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