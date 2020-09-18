В Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 985 802 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 573 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 114 випадків;
Волинська область — 6 689 випадків;
Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
Донецька область — 2 313 випадків;
Житомирська область — 4 774 випадки;
Закарпатська область — 9 031 випадок;
Запорізька область — 2 748 випадків;
Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
Кіровоградська область — 967 випадків;
м. Київ — 18 740 випадків;
Київська область — 7 476 випадків;
Львівська область — 17 869 випадків;
Луганська область — 706 випадків;
Миколаївська область — 2 320 випадків;
Одеська область — 10 924 випадки;
Полтавська область — 1 390 випадків;
Рівненська область — 10 917 випадків;
Сумська область — 2 807 випадків;
Тернопільська область — 10 705 випадків;
Харківська область — 14 264 випадки;
Херсонська область — 766 випадків;
Хмельницька область — 4 339 випадків;
Чернівецька область — 12 793 випадки;
Черкаська область — 2 891 випадок;
Чернігівська область — 3 133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш заявив, що пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю. Всі країни він знову закликав до глобального припинення вогню.
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