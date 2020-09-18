В Україні зафіксовано 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 3 228 нових випадків

18 вересня (станом на 9:00) в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.

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Загалом проведено 1 985 802 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 573 пацієнти. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5 114 випадків; Волинська область — 6 689 випадків; Дніпропетровська область — 3 765 випадків; Донецька область — 2 313 випадків; Житомирська область — 4 774 випадки; Закарпатська область — 9 031 випадок; Запорізька область — 2 748 випадків; Івано-Франківська область — 12 031 випадок; Кіровоградська область — 967 випадків; м. Київ — 18 740 випадків; Київська область — 7 476 випадків; Львівська область — 17 869 випадків; Луганська область — 706 випадків; Миколаївська область — 2 320 випадків; Одеська область — 10 924 випадки; Полтавська область — 1 390 випадків; Рівненська область — 10 917 випадків; Сумська область — 2 807 випадків; Тернопільська область — 10 705 випадків; Харківська область — 14 264 випадки; Херсонська область — 766 випадків; Хмельницька область — 4 339 випадків; Чернівецька область — 12 793 випадки; Черкаська область — 2 891 випадок; Чернігівська область — 3 133 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш заявив, що пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю. Всі країни він знову закликав до глобального припинення вогню.

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