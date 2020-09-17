В ООН заявили, що ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю

"Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш заявив, що пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю. Всі країни він знову закликав до глобального припинення вогню.

Його цитує пресслужба організації, передає "Громадське".

Гутереш нагадав, що кількість жертв пандемії наближається до мільйона. Він закликав країни до глобального припинення вогню, підкресливши, що коронавірус є "загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі".

Також генсек ООН наголосив, що вакцина не буде панацеєю від епідемії: "Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому".

Він запропонував розглядати вакцину як "глобальне суспільне благо", яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібен "хороший стрибок у фінансуванні".

Окрім того, Гутереш назвав "тривожними повідомленнями" те, що багато людей в різних країнах не хочуть у майбутньому приймати вакцину проти коронавірусу.

До слова, ще у березні 2020-го Гутереш закликав світ припинити всі збройні конфлікти й об'єднатися перед спільною глобальною загрозою — пандемією COVID-19.

Яка ситуація у світі?

Станом на 9:30 17 вересня у світі коронавірус вже підхопили 29,8 млн людей — такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса, який веде статистику у реальному часі. Від коронавірусної хвороби загалом померли 940 тисяч пацієнтів.

Найбільше пандемія торкнулася США: там загалом виявили 6,6 млн випадків, Індії — 5,1 млн та Бразилії — 4,4 млн.

Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.