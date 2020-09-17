В ООН заявили, що ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю
Його цитує пресслужба організації, передає "Громадське".
Гутереш нагадав, що кількість жертв пандемії наближається до мільйона. Він закликав країни до глобального припинення вогню, підкресливши, що коронавірус є "загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі".
Також генсек ООН наголосив, що вакцина не буде панацеєю від епідемії: "Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому".
Він запропонував розглядати вакцину як "глобальне суспільне благо", яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібен "хороший стрибок у фінансуванні".
Окрім того, Гутереш назвав "тривожними повідомленнями" те, що багато людей в різних країнах не хочуть у майбутньому приймати вакцину проти коронавірусу.
До слова, ще у березні 2020-го Гутереш закликав світ припинити всі збройні конфлікти й об'єднатися перед спільною глобальною загрозою — пандемією COVID-19.
Яка ситуація у світі?
Станом на 9:30 17 вересня у світі коронавірус вже підхопили 29,8 млн людей — такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса, який веде статистику у реальному часі. Від коронавірусної хвороби загалом померли 940 тисяч пацієнтів.
Найбільше пандемія торкнулася США: там загалом виявили 6,6 млн випадків, Індії — 5,1 млн та Бразилії — 4,4 млн.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
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