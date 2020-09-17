В Україні зафіксовано 3 584 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 589 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 039 випадків;
Волинська область — 6 593 випадки;
Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
Донецька область — 2 272 випадки;
Житомирська область — 4 656 випадків;
Закарпатська область — 8 931 випадок;
Запорізька область — 2 673 випадки;
Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
Кіровоградська область — 951 випадок;
м. Київ — 18 449 випадків;
Київська область — 7 342 випадки;
Львівська область — 17 664 випадки;
Луганська область — 689 випадків;
Миколаївська область — 2 252 випадки;
Одеська область — 10 602 випадки;
Полтавська область — 1 363 випадки;
Рівненська область — 10 797 випадків;
Сумська область — 2 724 випадки;
Тернопільська область — 10 394 випадки;
Харківська область — 13 915 випадків;
Херсонська область — 737 випадків;
Хмельницька область — 4 198 випадків;
Чернівецька область — 12 640 випадків;
Черкаська область — 2 820 випадків;
Чернігівська область — 3 034 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 767 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 230 061 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що оцінюючи ризики від епідемії коронавірусу, більшість (61%) українців бояться більше економічних наслідків цієї кризи, ніж захворювання. З іншого боку, 29% навпаки більше бояться хвороби.
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