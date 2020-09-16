Українці бояться кризи майже в два рази більше, ніж коронавірусу

Оцінюючи ризики від епідемії коронавірусу, більшість (61%) українців бояться більше економічних наслідків цієї кризи, ніж захворювання. З іншого боку, 29% навпаки більше бояться хвороби.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна.

Більшість українців (57%) переконані, що основною причиною, по якій може статися економічна криза восени, є некомпетентність влади. Ще 26% бачать причину в загостренні епідемії коронавірусу, 8% - у продовженні війни в Донбасі.

Менше половини (45%) опитаних вважають, що заходи, вжиті владою по боротьбі з коронавірусу, є оптимальними. 23% вважають їх занадто м'якими, 18% - навпаки занадто жорсткими. З квітня росте число тих, хто вважає, що заходи боротьби з епідемією занадто м'які, при цьому зростає і кількість тих, хто вважає заходи дуже жорсткі.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 3-6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, що половина українців (46%) вважають, що влада повинна знову ввести жорсткі карантинні заходи під час можливої другої хвилі епідемії. Протилежної думки дотримуються стільки ж громадян - 47%.