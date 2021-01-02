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Ізраїль продовжив локдаун та збільшив «карантинний» штраф до $3 тисяч

Поточна загальнонаціональна ізоляція завершувалася у неділю опівночі
Кабінет Міністрів Ізраїлю вирішив продовжити третій загальнонаціональний локдаун до ранку п'ятниці, 5 лютого.
Ізраїль продовжив локдаун та збільшив «карантинний» штраф до $3 тисяч Фото: РБК-Україна

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haaretz.

Водночас зазначається, що Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон буде закритий ще на один тиждень, а сухопутні кордони Ізраїлю - до півночі вівторка.

Поточна загальнонаціональна ізоляція завершувалася у неділю опівночі.

Крім того, парламент Ізраїлю вдвічі збільшив розмір стягнень за порушення карантинних обмежень. Тепер порушникам карантину загрожує штраф у розмірі 10 тис. шекелів, що приблизно дорівнює $3 тис.

Закон, затверджений парламентом, також дозволяє місцевій владі в адміністративному порядку забороняти роботу шкіл, що відкрилися під час карантину.

Уряд знову збереться в середу, щоб обговорити план виходу з карантину.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу повідомив, що через тиждень до Ізраїлю надійде ще близько мільйона доз вакцини. Глава Кабміну закликав людей у віці 50 років і старше пройти вакцинацію, а широку громадськість - дотримуватися рекомендацій щодо захисту від COVID-19.

Як повідомлялося, попри вже третій частковий локдаун, в Ізраїлі продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19.

Разом із тим від коронавірусу вже вакциновано майже третину населення Ізраїлю.

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01 02 2021 09:58
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