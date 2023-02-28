Ізраїль продовжив візи біженцям з України

Візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які прибули в Ізраїль від початку повномасштабної війни.

Ізраїль продовжив на два місяці візи українським біженцям, які перебувають в країні.

Про це повідомляє Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.

Зазначається, що туристичні візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабної війни.

Також роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятись штрафів у тому разі, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Водночас роботодавець не отримає штраф тільки у тому разі, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль перегляне політику щодо поставок зброї Україні.