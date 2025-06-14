Ізраїль "проклав" повітряний шлях до Тегерана

Цахал завдав ударів по системах ППО в столиці Ірану.

Сьогодні армія Ізраїлю Цахал розпочала завдавати удари по столиці Ірану Тегерану.

Про це повідомили начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір та командувач ВПС Томер Бар, пише газета The Times of Israel.

"Шлях до Тегерана прокладено", - заявили вони.

В Цахал додали, що згідно з планами, винищувачі ВПС почнуть завдавати ударів по цілях у Тегерані.

Слова прозували після того, як минулої ночі винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по системах протиповітряної оборони в Тегерані, що дало військовим більше свободи в повітряних діях над іранською столицею.

В той же час, іранські ЗМІ пишуть про вибухи в місті Табріз, що на північному заході країни. Там помітили дим в районі НПЗ.

Вчора ввечері Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю, атакувавши штаб-квартиру ЗС.