Ізраїль просить союзників, включаючи Британію, про допомогу в разі іранського нападу

Ізраїль очікує на допомогу союзників.

Ізраїль очікує, що союзники, включаючи Велику Британію, допоможуть атакувати Іран, якщо Тегеран здійснить погрозу відплати за вбивство лідера Хамас на його території, заявив 16 серпня міністр закордонних справ країни.

"Якщо Іран нападе, ми очікуємо, що коаліція приєднається до Ізраїля не тільки в обороні, але й в атаці на важливі цілі в Ірані", — сказав Ісраель Кац міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Леммі й міністру закордонних справ Франції Стефану Сежурне.

Про це пише газета The Times.

Обидва міністри відвідували Ізраїль в рамках зусиль, спрямованих на деескалацію напруженості в регіоні й лобіювання угоди про припинення вогню в Газі. Хоча Велика Британія навряд чи візьме участь у прямому нападі на Іран, урядове джерело повідомило, що Британія втрутиться, щоб захистити Ізраїль від нападу. Існує ймовірність, що Британія може задіяти літаки Typhoon для захисту Ізраїля, збиваючи безпілотники або ракети, випущені Іраном або його союзниками.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що "ми ближче, ніж коли-небудь", до припинення вогню у Секторі Гази. Проте він зазначив, що угода ще не досягнена, оскільки переговори про мир призупинені до наступного тижня.