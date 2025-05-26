Ізраїль планує взяти під контроль 75% Гази

Новий наступ розрахований на два місяці.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зсунуда свою увагу з боротьби з Хамас на захоплення території і контроль над розподілом продовольства.

Про це повідомляє канал Euronews.

Цахал заявили, що планують контролювати 75% Гази протягом двох місяців.

Ізраїль і далі продовжує нарощувати свій наступ у Газі та намагається чинити тиск на Хамас, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників.

В межах розширення військової операції Ізраїль запустить новий механізм надання допомоги і розмістить палестинське населення в трьох невеликих зонах у Газі, а потім окупує решту три чверті Гази.

Новий наступ у Секторі більше не спрямований на боротьбу з Хамас, а орієнтований на захоплення території, контроль над розподілом продовольства і знищення інфраструктури Хамас.

Минулого тижня ми писали, що Ізраїль хоче залишити свої війська у Смузі Гази після війни з Хамас.