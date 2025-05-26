Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль планує взяти під контроль 75% Гази

26 травня 2025, 14:05
Ізраїль планує взяти під контроль 75% Гази
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Новий наступ розрахований на два місяці.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зсунуда свою увагу з боротьби з Хамас на захоплення території і контроль над розподілом продовольства.

Про це повідомляє канал Euronews.

Цахал заявили, що планують контролювати 75% Гази протягом двох місяців.

Ізраїль і далі продовжує нарощувати свій наступ у Газі та намагається чинити тиск на Хамас, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників.

В межах розширення військової операції Ізраїль запустить новий механізм надання допомоги і розмістить палестинське населення в трьох невеликих зонах у Газі, а потім окупує решту три чверті Гази.

Новий наступ у Секторі більше не спрямований на боротьбу з Хамас, а орієнтований на захоплення території, контроль над розподілом продовольства і знищення інфраструктури Хамас. 

Минулого тижня ми писали, що Ізраїль хоче залишити свої війська у Смузі Гази після війни з Хамас.

 

ІзраїльХАМАСсектор Газа

Останні матеріали

Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Політика
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О’Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється