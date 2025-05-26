Ізраїль планує взяти під контроль 75% Гази
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зсунуда свою увагу з боротьби з Хамас на захоплення території і контроль над розподілом продовольства.
Про це повідомляє канал Euronews.
Цахал заявили, що планують контролювати 75% Гази протягом двох місяців.
Ізраїль і далі продовжує нарощувати свій наступ у Газі та намагається чинити тиск на Хамас, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників.
В межах розширення військової операції Ізраїль запустить новий механізм надання допомоги і розмістить палестинське населення в трьох невеликих зонах у Газі, а потім окупує решту три чверті Гази.
Новий наступ у Секторі більше не спрямований на боротьбу з Хамас, а орієнтований на захоплення території, контроль над розподілом продовольства і знищення інфраструктури Хамас.
Минулого тижня ми писали, що Ізраїль хоче залишити свої війська у Смузі Гази після війни з Хамас.