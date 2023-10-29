Ізраїль припинив співпрацю зі Starlink

Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив про розрив усіх ділових відносин з компанією Starlink, яка належить Ілону Маску.

Це сталось після того, як Starlink заявив про продовження роботи в смузі Гази.

Про це міністр написав в X (Twitter).

"Хамас буде використовувати його (Starlink) для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. Хамас - це ІДІЛ. Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів , дочок, людей похилого віку. Усіх їх! До цього часу мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink", - йдеться в дописі.

На тлі конфлікту з Хамас Ізраїль робить багато заяв. Востаннє Ізраїль назвав Amnesty International антисемітською організацією, яка ставить до країни з упередженням.

Ще кілька днів тому Ізраїль відмовив у візах посадовцям ООН після заяви Гутерреша, який заявив, що країна відмовить у візах посадовцям Організації об'єднаних націй після слів генерального секретаря Антоніу Гутерреша про Палестину і Хамас.