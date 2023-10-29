Матеріали:
Теми:

Ізраїль припинив співпрацю зі Starlink

29 жовтня 2023, 12:04
Ізраїль припинив співпрацю зі Starlink
фото з вільного доступу
Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив про розрив усіх ділових відносин з компанією Starlink, яка належить Ілону Маску.

Це сталось після того, як Starlink заявив про продовження роботи в смузі Гази.

Про це міністр написав в X (Twitter).

"Хамас буде використовувати його (Starlink) для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. Хамас - це ІДІЛ. Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів , дочок, людей похилого віку. Усіх їх! До цього часу мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink", - йдеться в дописі. 

На тлі конфлікту з Хамас Ізраїль робить багато заяв. Востаннє Ізраїль назвав Amnesty International антисемітською організацією, яка ставить до країни з упередженням.

Ще кілька днів тому Ізраїль відмовив у візах посадовцям ООН після заяви Гутерреша, який заявив, що країна відмовить у візах посадовцям Організації об'єднаних націй після слів генерального секретаря Антоніу Гутерреша про Палестину і Хамас.

 
Ізраїльstarlink

Останні матеріали

ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 14:07
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється