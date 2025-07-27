Ізраїль призупиняє військову діяльність у пунктах надання допомоги в Газі

Ізраїль та США у п'ятницю відмовилися від переговорів про припинення вогню

Ізраїльські військові в неділю рано вранці оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. Цей крок Армії оборони Ізраїлю зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву.

Про це повідомляє Рolitico.

Згідно з повідомленням Цахал, операції будуть призупинені з 10:00 до 20:00 в районах Аль-Мавасі, Дейр-ель-Бала та місті Газа. Також буде дозволено безпечне ввезення продуктів харчування та ліків на територію з 6:00 до 23:00.

У повідомленні зазначається, що "тактична пауза" у бойових діях застосовуватиметься лише до небойових зон, тоді як операції триватимуть в інших місцях. Однак не уточнювалося, яка саме військова діяльність призупиняється в цих зонах.