Ізраїль призупиняє звільнення палестинських в'язнів

Сектор Газа: батько одного з трьох палестинських дітей убитих в ході боїв між між Ізраїлем і ХАМАС. Фото: АFР

Обмін продовжують після гарантування безпечного переходу ізраїльських заручників.

Уряд Ізраїлю підтвердив затримку запланованого звільнення палестинських в'язнів на тлі протесту проти хаотичних сцен, які спостерігалися під час передачі декількох ізраїльських заручників раніше сьогодні.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

"Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу разом із міністром оборони Ісраелем Кацом наказали відстрочити звільнення терористів, які мають бути звільнені сьогодні, доки не буде гарантовано безпечний перехід наших заручників під час наступних звільнень", - написано в заяві в Офісі глави ізраїльського уряду.

Також в офісі зазначили, що Ізраїль вимагає від посередників цього досягти. Видання додає, що чотири автомобілі Червоного Хреста перебували 30 січня на місці у Хан-Юнісі, що на півдні сектора Гази більше години, і автомобілі були оточені натовпом людей в масках.

Також військові були з гвинтівками проводили ізраїльських заручників частинами до автомобілів Червоного Хреста перед тим, як колона Червоного Хреста покинула район невдовзі після 13.00 за місцевим часом.

Це дуже контрастувало з попередніми звільненнями заручників Хамас, адже тоді натовп людей перебував за встановленим периметром.

Раніше ми писали, що Хамас звільнив вісьмох заручників – трьох ізраїльтян і п'ятьох іноземців.