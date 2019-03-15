Ізраїль: Ракети, які прилетіли з Гази до Тель-Авіва, могли випустити "помилково"

Поки не зрозуміло, в чому була причина: у технічному збої чи неуважності військових

Палестинські ракети, імовірно, були випущені з Сектора Гази по ізраїльському Тель-Авіву, "помилково"

Вночі 15 березня палестинці випустили кілька ракет по Тель-Авіву. Через кілька годин ізраїльська армія атакувала близько 100 цілей у Секторі Гази у відповідь, повідомляє Associated Press.

Палестинський рух "ХАМАС" та ізраїльська влада вже домовилися про перемирʼя.



Фото: Abed Rahim Khatib / Anadolu Agency / Getty Images



Фото: Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images

Була активована система протиракетної оборони "Залізний купол". Передбачають, що ракети приземлилися на відкритих майданчиках, інформації про поранених не надходило. Інцидент стався за три тижні до проведення загальних виборів в Ізраїлі, запланованих на 9 квітня. Палестинський рух "ХАМАС" та "Ісламський джихад" заперечують атаку.