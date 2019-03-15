Ізраїль: Ракети, які прилетіли з Гази до Тель-Авіва, могли випустити "помилково"
Вночі 15 березня палестинці випустили кілька ракет по Тель-Авіву. Через кілька годин ізраїльська армія атакувала близько 100 цілей у Секторі Гази у відповідь, повідомляє Associated Press.
Палестинський рух "ХАМАС" та ізраїльська влада вже домовилися про перемирʼя.
Фото: Abed Rahim Khatib / Anadolu Agency / Getty Images
Фото: Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Була активована система протиракетної оборони "Залізний купол". Передбачають, що ракети приземлилися на відкритих майданчиках, інформації про поранених не надходило. Інцидент стався за три тижні до проведення загальних виборів в Ізраїлі, запланованих на 9 квітня. Палестинський рух "ХАМАС" та "Ісламський джихад" заперечують атаку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"