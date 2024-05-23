Ізраїль розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії – CNN

Ізраїль також розглядає можливість звернутися до Сполучених Штатів, щоб отримати дипломатичну підтримку в наданні роз’яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їх рішення.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії після того, як вони заявили про свій намір визнати Палестину державою.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерела телеканалу, кроки, які розглядаються, включають скасування візитів офіційних осіб цих країн до Ізраїлю та скасування віз для дипломатів цих країн, що обмежило б їхню можливість відвідувати райони Західного берега, які знаходяться під контролем палестинської влади.

Ізраїль також розглядає можливість звернутися до Сполучених Штатів, щоб отримати дипломатичну підтримку в наданні роз’яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їх рішення.

Крім того, влада Ізраїлю може попросити США спробувати переконати інші країни не наслідувати приклад зазначених держав.

Нагадаємо, нещодавно Генасамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше "прав і привілеїв" як країні-спостерігачу, яка не є членом, а також закликала Раду безпеки схвалити прохання Палестини стати 194-м членом ООН.