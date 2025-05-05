Ізраїль розпочав війну проти Ємену

Під обстрілом єменські порти, військові бази та аеропорт.

Ввечері 5 травня ізраїльські ВПС масовано атакували портове місто Ходейда в Ємені у відповідь на атаку балістики хуситів, які вчора влучили в район поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

Про це повідомляє Clash Report.

До атаки залучено близько 30 ізраїльських винищувачів, які вже скинули 48 бомб.

Операція є відповіддю на ракетний обстріл, здійснений хуситами напередодні: тоді снаряди впали поблизу аеропорту імені Бен-Гуріона, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.

Вчора ми писали, що хусити вдарили біля головного аеропорту Ізраїлю.