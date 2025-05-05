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Ізраїль розпочав війну проти Ємену

05 травня 2025, 20:43
Ізраїль розпочав війну проти Ємену
Фото: "Радіо Свобода"
Під обстрілом єменські порти, військові бази та аеропорт.

Ввечері 5 травня ізраїльські ВПС масовано атакували портове місто Ходейда в Ємені у відповідь на атаку балістики хуситів, які вчора влучили в район поблизу аеропорту Бен-Гуріон. 

Про це повідомляє Clash Report.

До атаки залучено близько 30 ізраїльських винищувачів, які вже скинули 48 бомб. 

Операція є відповіддю на ракетний обстріл, здійснений хуситами напередодні: тоді снаряди впали поблизу аеропорту імені Бен-Гуріона, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.

Вчора ми писали, що хусити вдарили біля головного аеропорту Ізраїлю.

 

ІзраїльЄменхусити

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