Ізраїль розпочав війну проти Ємену
Ввечері 5 травня ізраїльські ВПС масовано атакували портове місто Ходейда в Ємені у відповідь на атаку балістики хуситів, які вчора влучили в район поблизу аеропорту Бен-Гуріон.
Про це повідомляє Clash Report.
До атаки залучено близько 30 ізраїльських винищувачів, які вже скинули 48 бомб.
Операція є відповіддю на ракетний обстріл, здійснений хуситами напередодні: тоді снаряди впали поблизу аеропорту імені Бен-Гуріона, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.
Вчора ми писали, що хусити вдарили біля головного аеропорту Ізраїлю.