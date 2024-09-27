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Ізраїль сховав вибухівку в батареях пейджерів, проданих "Хезболлі" – CNN

27 вересня 2024, 19:31
Ізраїль сховав вибухівку в батареях пейджерів, проданих
Фото: з вільного доступу
Ймовірно, вибухова речовина була інтегрована в літієву батарею пейджера.

Єрусалим помістив вибухівку в батареї пейджерів, які дистанційно підірвали під час атаки на "Хезболлу" в Лівані 17 вересня.

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN, посилаючись на двох високопоставлених ліванських співробітників служб безпеки

"Ліванські правоохоронці провели серію контрольованих вибухів кількох замінованих пейджерів під час розслідування, щоб встановити причетних до виготовлення цих пристроїв і того, як вони потрапили до "Хезболли", - пише видання. 

Журналісти додають, пейджери, використані під час контрольованих вибухів, були вимкнені під час нападу 17 вересня, а це означає, що вони не отримали повідомлення, яке призвело до детонації скомпрометованих пристроїв. Чиновники перебували в першому ряду, щоб побачити, наскільки катастрофічними були б вибухи для тих, хто носив ці пристрої, і для тих, хто їх оточував.

Один із співрозмовників видання заявив, що вибухівку було заховано всередині акумуляторів настільки складним способом, що її неможливо було виявити, але не уточнив, які перевірки пройшли пейджери перед ввезенням до країни.

Інше джерело розповіло CNN, що оглянув один із скомпрометованих пейджерів і спостерігав за його вибухом.

За його словами, вибухова речовина була інтегрована в літієву батарею пейджера і її практично неможливо було виявити. Він додав, що ніколи не бачив нічого подібного.

Вибуховий пристрій складається з п'яти основних компонентів: джерела живлення, ініціатора, детонатора, заряду вибухової речовини і корпусу в який все це поміщається. 

Екс офіцер британської армії та експерт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Шон Мурхаус каже, що для підриву пейджерів достатньо було додати лише детонатор та заряд вибухівки.

"Це слід було зробити так, щоб його не було видно і одним із способів це зробити могла бути модифікація самої батареї – імплантація електронного детонатора і невеликого заряду вибухівки у металевий корпус батареї, що унеможливило б його виявлення, наприклад, за допомогою рентгенівських променів", – сказав Мурхаус.

Згідно з документом, з яким ознайомився CNN, ліванська влада вважає, що пристрої підірвали через відправлене на них повідомлення.

Раніше Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані.

 

ІзраїльХезболлапейджер

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