Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам – ЗМІ
Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує росія. Про це повідомляє видання Axios.
Як відомо, Ізраїль вперше після вторгнення росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.
"Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії", - кажуть співрозмовники видання.
Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх.
Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.
Раніше США закликали Ізраїль приєднатися до "архітектури безпеки" та надати допомогу Україні.