Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам – ЗМІ

Раніше уряд Ізраїлю не надавав військову допомогу Україні, щоб не сваритися з рф.

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує росія. Про це повідомляє видання Axios.

Як відомо, Ізраїль вперше після вторгнення росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.

"Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії", - кажуть співрозмовники видання.

Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх.

Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.

Раніше США закликали Ізраїль приєднатися до "архітектури безпеки" та надати допомогу Україні.