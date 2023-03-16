Матеріали:
Теми:

Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам – ЗМІ

16 березня 2023, 08:01
Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам – ЗМІ
Фото: Google
Раніше уряд Ізраїлю не надавав військову допомогу Україні, щоб не сваритися з рф.

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує росія. Про це повідомляє видання Axios.

Як відомо, Ізраїль вперше після вторгнення росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.

"Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії", - кажуть співрозмовники видання.

Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх.

Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.

Раніше США закликали Ізраїль приєднатися до "архітектури безпеки" та надати допомогу Україні.

ІзраїльдрониБПЛАдрони-камікадзешахеди

Останні матеріали

Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється