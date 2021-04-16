НОВИНИМіністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив, що у неділю скасовується обов'язкове носіння захисних масок на вулиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль скасував обов'язкове носіння масок на вулиці
Маски мають на меті захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці дійшли висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я дозволив зняти їх
Фото: з вільних джерел
"Маски мають на меті захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці дійшли висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я дозволив зняти їх", - заявив Едельштейн, повідомляє "Укрінформ".
Він також відзначив успішну кампанію з вакцинації проти коронавріусу у країні. Водночас, за його словами, в закритих приміщеннях носіння масок буде обов'язковим.
У МОЗ зазначили, що вже 5 338 967 громадян отримали щонайменше одне щеплення вакциною проти COVID-19, а 4 961 238 осіб отримали вже другу дозу.
При цьому кількість активних випадків захворювання на коронавірус у країні нині становить 2 945.
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 13 квітня зафіксували 137 265 460 випадків зараження коронавірусом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 04 2021 13:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles