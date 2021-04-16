Ізраїль скасував обов'язкове носіння масок на вулиці

Маски мають на меті захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці дійшли висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я дозволив зняти їх

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив, що у неділю скасовується обов'язкове носіння захисних масок на вулиці.

"Маски мають на меті захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці дійшли висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я дозволив зняти їх", - заявив Едельштейн, повідомляє "Укрінформ".

Він також відзначив успішну кампанію з вакцинації проти коронавріусу у країні. Водночас, за його словами, в закритих приміщеннях носіння масок буде обов'язковим.

У МОЗ зазначили, що вже 5 338 967 громадян отримали щонайменше одне щеплення вакциною проти COVID-19, а 4 961 238 осіб отримали вже другу дозу.

При цьому кількість активних випадків захворювання на коронавірус у країні нині становить 2 945.