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Ізраїль скасував обов'язкове носіння масок на вулиці

Маски мають на меті захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці дійшли висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я дозволив зняти їх
Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив, що у неділю скасовується обов'язкове носіння захисних масок на вулиці.
Ізраїль скасував обов Фото: з вільних джерел
"Маски мають на меті захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці дійшли висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я дозволив зняти їх", - заявив Едельштейн, повідомляє "Укрінформ".
 
Він також відзначив успішну кампанію з вакцинації проти коронавріусу у країні. Водночас, за його словами, в закритих приміщеннях носіння масок буде обов'язковим.
 
У МОЗ зазначили, що вже 5 338 967 громадян отримали щонайменше одне щеплення вакциною проти COVID-19, а 4 961 238 осіб отримали вже другу дозу.
 
При цьому кількість активних випадків захворювання на коронавірус у країні нині становить 2 945.
 
Нагадаємо,  що у світі станом на ранок 13 квітня зафіксували 137 265 460 випадків зараження коронавірусом.
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16 04 2021 13:14
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