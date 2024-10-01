Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча

Вибух стався поруч із будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста.

У ніч на 1 жовтня армія Ізраїля завдала удару по Дамаску в Сирії. Унаслідок цього троє людей загинули, серед них – відома місцева телеведуча.

Про це повідомляє CNN із покликанням на сирійські державні ЗМІ.

Сирійська телеведуча Сафаа Ахмед загинула разом із двома іншими людьми під час нічного ізраїльського удару по Дамаску.

"Головне управління радіо і телебачення оголошує про смерть телеведучої Сафаа Ахмед як мучениці після віроломної ізраїльської агресії на столицю Дамаск", – йдеться в повідомленні сирійського державного інформаційного агентства Sana.