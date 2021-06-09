Ізраїль відкривається для невеликих груп туристів

Ізраїльський уряд дозволив із 19 вересня в’їзд невеликим туристичним групам з окремих країн.

Як заявили у міністерстві туризму Ізраїлю, туристичним групам чисельністю від 5 до 30 осіб із країн, віднесених до зеленої, жовтої та помаранчевої зон, буде дозволено в’їзд за умови повної вакцинації проти коронавірусу.

Водночас Ізраїль залишиться закритим для мандрівників із країн червоної зони: Болгарії, Бразилії, Мексики, Туреччини.

Іноземні туристи муситимуть пред'явити докази отримання другої дози вакцини упродовж останніх шести місяців або ревакцинації, щоб мати право на в'їзд.

Туристи також матимуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття, і пройти повторний тест після приземлення в аеропорту "Бен-Гуріон" Тель-Авіва.

Як зазначається, у травні цього року на тлі зниження захворюваності на COVID-19 Ізраїль дозволив в'їзд невеликих туристичних груп. Тоді у країну прибуло понад дві тисячі відвідувачів, переважно зі США та Європи.

Однак у серпні це припинили через швидке поширення штаму "Дельта" і сплеск захворюваності в Ізраїлі, попри лідерські позиції країни у світі за темпами вакцинації.

2 вересня в Ізраїлі виявили 11 201 випадок COVID-19, що стало для країни "пандемічним максимумом".

З 9,3-мільйонного населення Ізраїлю 5,5 млн громадян отримали друге щеплення проти COVID-19, ще 2,5 млн осіб отримали третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 6 вересня зафіксовано 221 555 524 випадки COVID-19, зокрема 4 581 930 летальних, 198 056 481 особа одужала.

В Ізраїлі від початку пандемії виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19, із них 7,2 тис. летальних, одужали 1,026 млн людей.