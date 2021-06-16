НОВИНИІзраїль дозволив в’їзд для українців за умови отримання спеціального дозволу на в’їзд і пред’явлення ПЛР тесту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль відновив можливість в'їзду для українців
В'їзд до Ізраїлю дозволений лише за наявності негативного ПЛР тесту, зробленого за 72 години до прибуття в Ізраїль
Фото: politeka.net
Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.
Вказується, що дозвіл почав діяти з 14 червня. В посольсті вказують, що наразі залишаються чинними раніше встановлені вимоги щодо необхідності отримання спеціального дозволу на в’їзд, згідно із метою поїздки.
Іноземні громадяни, які бажають в'їхати до Ізраїлю, повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або до Управління з питань народонаселення та імміграції.
В'їзд до Ізраїлю дозволений лише за наявності негативного ПЛР тесту, зробленого за 72 години до прибуття в Ізраїль.
Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР тест (зазначена послуга платна – 80 ізраїльських шекелів за умови завчасної онлайн реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів за умови реєстрації в аеропорту; оплата здійснюється кредитною карткою).
Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).
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16 06 2021 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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