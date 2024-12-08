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Ізраїль відправив війська на кордон з Сирією

08 грудня 2024, 13:17
Ізраїль відправив війська на кордон з Сирією
Фото: з вільних джерел
Цахал вперше зайняв позиції в буферній зоні.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що зайняла нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє газета Times of Israel

"ЦАХАЛ розмістив війська в буферній зоні і в ряді районів, які необхідно захищати, щоб забезпечити безпеку громад на Голанських висотах і громадян Ізраїлю", - йдеться в заяві військових.

Цей крок був зроблений після нової оцінки і "можливості проникнення бойовиків в буферну зону", заявляють ізраїльські військові.

Разом з тим, в заяві підкреслюється, що "ЦАХАЛ не втручається в події, що відбуваються в Сирії".

Ізраїльські війська вперше зайняли позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією з моменту підписання Угоди про роз'єднання 1974 року. У минулому ЦАХАЛ кілька разів входив у цю зону на короткий час.

Угода про роз'єднання між Ізраїлем і Сирією завершила війну Судного дня.

Сьогодні, 8 грудня стало відомо, що правління Асада закінчилося і він втік зі столиці Сирії.

 

ІзраїльСиріяцахал

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