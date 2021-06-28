Ізраїль ввів COVID-штрафи за поїздки до Росії та ще п'яти країн

червня набере чинності положення, яке зобов'язує всіх ізраїльтян, яким більш як 16 років, при вильоті з Ізраїлю заповнювати в аеропорту декларацію, в якій громадянин зобов'язується під час поїздки за кордон не відвідувати країни з "чорного списку"

Уряд Ізраїлю схвалив запровадження штрафу за відвідання ізраїльтянами країн, включених Міністерством охорони здоров'я в список держав з максимальним рівнем загрози інфікування, серед яких РФ, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Виїзд у країну, заборонену для поїздок, буде вважатися кримінальним та адміністративним правопорушенням і стане причиною штрафу в розмірі 5000 шекелів (близько $ 1535).

З 29 червня набере чинності положення, яке зобов'язує всіх ізраїльтян, яким більш як 16 років, при вильоті з Ізраїлю заповнювати в аеропорту декларацію, в якій громадянин зобов'язується під час поїздки за кордон не відвідувати країни з "чорного списку".

27 червня міністерство охорони здоров'я повідомило про включення Білорусі та Киргизстану в список країн з високим рівнем захворюваності, поїздки в які не рекомендуються. До цього списку міністерством охорони здоров'я вже включені Уганда, Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшели, Ефіопія, Болівія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка і Туніс. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що якщо найближчим часом обстановка в цих країнах не покращиться, вони будуть внесені до "списку країн максимального ризику".

Згідно з опублікованими офіційними даними, в цілому з початку пандемії в Ізраїлі було зафіксовано 840 995 інфікованих (+145 за добу). При цьому на даний момент інфіковані 1254 (+79) людини. 6429 (0) хворих на COVID-19 померли, 833 312 (+66) осіб одужали.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на 28 червня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 5 551 746 осіб (+13 тисяч за добу), другу дозу - 5 159 526 осіб (+3 тисячі за добу).

Повністю вакциновані більш як 55% населення країни і близько 76% дорослого населення (яким більш як 16 років). Перше щеплення отримали понад 59% ізраїльтян, близько 82% дорослого населення.

Лікарняні каси запрошують на вакцинацію всіх громадян, яким більш як 12 років (чергу можна замовити онлайн або по телефону).