Ізраїль закликає мільйон мешканців Гази евакуюватися

Армія ізраїлю закликає цивільних переміститися на південь сектор Гази, щоб не наражатися на небезпеку.

Про це йдеться в заяві армії.

"Цахал закликає всіх цивільних мешканців міста Газа евакуюватися з їхніх домівок у південному напрямку задля їхньої власної безпеки та захисту... Терористична організація Хамас веде війну проти держави Ізраїль, і місто Газа є зоною, де відбуваються військові операції. Ця евакуація проводиться для вашої власної безпеки”, - заявили в ізраїльській армії.

Люди зможуть повернутися до міста лише тоді, коли Цахал зробить нове оголошення.

"Терористи Хамас переховуються в місті Газа в тунелях під будинками і в будівлях, заселених невинними мирними жителями. Цивільне населення міста Газа, евакуюйтеся на південь заради вашої власної безпеки і безпеки ваших родин і дистанціюйтеся від терористів Хамасу, які використовують вас як живий щит", - додали в Цахал.

В армії Ізраїля також додали, що наступні дні Цахал буде продовжувати активні дії в Газа і докладатиме значних зусиль, щоб уникнути заподіяння шкоди цивільному населенню.

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