Єгипет попереджав Ізраїль про напад Хамас за кілька днів – американський політик

Питання в тому, на якому рівні це зробили.

Єгипет попередив Ізраїль про потенційну атаку за три дні до нападу палестинського ісламістського угрупування Хамас, яке сталося 7 жовтня.

Такі слова очільника комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола цитує BBC.

"Ми знаємо, що Єгипет... за три дні до цього попередив ізраїльтян, що подібна подія може статися. Я не хочу вдаватися до секретних [деталей], але попередження було зроблене. Я думаю, питання полягало в тому, на якому рівні", - сказав він журналістами після закритого брифінгу розвідки для законодавців з приводу інциденту.

Єгипетський чиновник також заявив The Times of Israel, що його розвідувальна служба попередила ізраїльських колег про те, що Хамас планує "щось велике" напередодні раптового суботнього нападу.

Чиновник припустив, що попередження не дійшло до апарату прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Сам Нетаньягу спростував інформацію про те, що їх про це попереджали, назвавши цю інформацію "абсолютно неправдивою".

МакКол також сказав, що напад, можливо, було запланований ще рік тому.

"Ми чули від адміністрації, що розвідка, схоже, теж провалилася. Ми не зовсім розуміємо, як ми це пропустили. Ми не зовсім розуміємо, як Ізраїль це пропустив", - зазначив він.

Єгипет поки офіційно не прокоментував припущення про те, що він, можливо, зробив раннє попередження.

Але єгипетські ЗМІ, що мають тісні зв'язки з розвідувальними службами країни, в середу процитували джерела в безпеці, котрі спростовують повідомлення ізраїльської преси про те, що таке попередження було зроблено.

Член Палати представників Девід Кустофф (республіканець від штату Теннессі) заявив, що розвідка уряду США "підвела нас", і висловив стурбованість з приводу наслідків такого провалу на території США.

"Якщо наша розвідка зазнає невдачі, а ми цього не помітимо, у мене виникнуть побоювання з приводу нашої Батьківщини. Тому в довгостроковій перспективі нам необхідно переконатися, що ми можемо захистити наш власний дім... Переконатися, що ми не піддамося нападу на нашу Батьківщину, як це сталося з Ізраїлем в останні кілька днів", - заявив Кустофф.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.

Міноборони Ізраїлю тоді повідомило про набір резервістів. Глава відомства Йоав Галант закликав усіх бути готовими до тривалих бойових дій. За кілька годин прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна перебуває "у стані війни та переможе". У свою чергу, Цахал анонсував, що скоро "обрушить всю свою силу на Сектор Гази". Армія отримала наказ повністю заблокувати цю територію. За словами Нетаньягу, буде необхідна тривала і потужна кампанія. Із тих пір Ізраїль регулярно завдає ударів по палестинських об'єктах.