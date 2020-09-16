Ізраїль закриває школи через коронавірус На період локдауна будуть закриті школи і торгові центри

Кабінет міністрів Ізраїлю вирішив закрити школи в країні з четвера через коронавірус. Причиною тому стало зростання кількості випадків коронавірусу.

Фото: діти (detki.co.il)

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