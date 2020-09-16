ЗДОРОВ'Я НОВИНИКабінет міністрів Ізраїлю вирішив закрити школи в країні з четвера через коронавірус. Причиною тому стало зростання кількості випадків коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль закриває школи через коронавірус
На період локдауна будуть закриті школи і торгові центри
Фото: діти (detki.co.il)
Про це повідомляє Times of Israel, передає РБК - Україна.
На період локдауна будуть закриті школи і торгові центри. Супермаркети та аптеки будуть працювати, а ресторани та кафе - тільки в режимі "на винос". Також жителям Ізраїлю заборонять відходити більше, ніж на 500 метрів від власних будинків.
Нагадаємо, що 16 вересня в Україні 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало.
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