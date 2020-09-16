В Україні зафіксовано 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 925 482 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 514 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 976 випадків;
Волинська область — 6 504 випадки;
Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
Донецька область — 2 180 випадків;
Житомирська область — 4 543 випадки;
Закарпатська область — 8 829 випадків;
Запорізька область — 2 591 випадок;
Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
Кіровоградська область — 934 випадки;
м. Київ — 18 070 випадків;
Київська область — 7 207 випадків;
Львівська область — 17 430 випадків;
Луганська область — 653 випадки;
Миколаївська область — 2 171 випадок;
Одеська область — 10 277 випадків;
Полтавська область — 1 307 випадків;
Рівненська область — 10 707 випадків;
Сумська область — 2 640 випадків;
Тернопільська область — 10 004 випадки;
Харківська область — 13 432 випадки;
Херсонська область — 702 випадки;
Хмельницька область — 4 133 випадки;
Чернівецька область — 12 493 випадки;
Черкаська область — 2 739 випадків;
Чернігівська область — 2 922 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 вересня 2020 року до Центру надійшло 3036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Міський голова Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Зараз він перебуває у лікарні — в нього стабільно важкий стан.
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