Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У мера Харкова Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легень

"Геннадій Адольфович дуже багато і дуже голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті"
Міський голова Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Зараз він перебуває у лікарні — в нього стабільно важкий стан.
У мера Харкова Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легень Фото: facebook.com-gennadykernes

Про це 15 вересня заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко на брифінгу, який транслювало Суспільне, передає "Громадське".

За його словами, питання про лікування за кордоном та транспортування не розглядають, бо лікарі кажуть, що в цьому нема потреби.

Речник міськради уточнив, що мер не під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень й перебуває у свідомості. Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.

Розвінчують фейки

Водночас Сидоренко спростував інформацію, яку днем раніше поширило видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента. Писали, що нібито Кернес через коронавірус перебуває в комі.

Також видання уточнило, що востаннє міський голова Харкова з'являвся на публіці 23 серпня на День міста. Після чого, в перших числах вересня, він захворів на COVID-19.

«Геннадій Адольфович дуже багато і дуже голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Зустрітися з вами він просив мене особисто, щоб спростувати фейки, які вчора ввечері й вночі почали тиражуватися. Він все читає, все бачить», — зазначив речник.

Як захиститися?

Поки немає вакцини від COVID-19 у громадських місцях (магазини, громадський транспорт) рекомендують носити захисну маску, не торкатися руками обличчя, дотримуватися дистанції не менше, ніж 1,5 м одне від одного, а також часто мити руки та користуватися антисептиком. Якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря та самоізолюйтеся.

Нагадаємо, що 15 вересня в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2020 16:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.