В Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 2 905 нових випадків

15 вересня (станом на 9:00) в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.

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Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4 887 випадків; Волинська область — 6 428 випадків; Дніпропетровська область — 3 430 випадків; Донецька область — 2 154 випадки; Житомирська область — 4 470 випадків; Закарпатська область — 8 756 випадків; Запорізька область — 2 503 випадки; Івано-Франківська область — 11 510 випадків; Кіровоградська область — 929 випадків; м. Київ — 17 714 випадків; Київська область — 7 079 випадків; Львівська область — 17 243 випадки; Луганська область — 620 випадків; Миколаївська область — 2 114 випадків; Одеська область — 9 993 випадки; Полтавська область — 1 253 випадки; Рівненська область — 10 635 випадків; Сумська область — 2 553 випадки; Тернопільська область — 9 624 випадки; Харківська область — 13 160 випадків; Херсонська область — 661 випадок; Хмельницька область — 4 058 випадків; Чернівецька область — 12 394 випадки; Черкаська область — 2 688 випадків; Чернігівська область — 2 846 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.

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