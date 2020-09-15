В Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 887 випадків;
Волинська область — 6 428 випадків;
Дніпропетровська область — 3 430 випадків;
Донецька область — 2 154 випадки;
Житомирська область — 4 470 випадків;
Закарпатська область — 8 756 випадків;
Запорізька область — 2 503 випадки;
Івано-Франківська область — 11 510 випадків;
Кіровоградська область — 929 випадків;
м. Київ — 17 714 випадків;
Київська область — 7 079 випадків;
Львівська область — 17 243 випадки;
Луганська область — 620 випадків;
Миколаївська область — 2 114 випадків;
Одеська область — 9 993 випадки;
Полтавська область — 1 253 випадки;
Рівненська область — 10 635 випадків;
Сумська область — 2 553 випадки;
Тернопільська область — 9 624 випадки;
Харківська область — 13 160 випадків;
Херсонська область — 661 випадок;
Хмельницька область — 4 058 випадків;
Чернівецька область — 12 394 випадки;
Черкаська область — 2 688 випадків;
Чернігівська область — 2 846 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.
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