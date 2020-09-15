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В Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 2 905 нових випадків
15 вересня (станом на 9:00) в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 887 випадків;

Волинська область — 6 428 випадків;

Дніпропетровська область — 3 430 випадків;

Донецька область — 2 154 випадки;

Житомирська область — 4 470 випадків;

Закарпатська область — 8 756 випадків;

Запорізька область — 2 503 випадки;

Івано-Франківська область — 11 510 випадків;

Кіровоградська область — 929 випадків;

м. Київ — 17 714 випадків;

Київська область — 7 079 випадків;

Львівська область — 17 243 випадки;

Луганська область — 620 випадків;

Миколаївська область — 2 114 випадків;

Одеська область — 9 993 випадки;

Полтавська область — 1 253 випадки;

Рівненська область  —  10 635 випадків;

Сумська область — 2 553 випадки;

Тернопільська область — 9 624 випадки;

Харківська область — 13 160 випадків;

Херсонська область — 661 випадок;

Хмельницька область — 4 058 випадків;

Чернівецька область — 12 394 випадки;

Черкаська область — 2 688 випадків;

Чернігівська область — 2 846 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 вересня 2020 року до Центру надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.

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15 09 2020 10:00
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