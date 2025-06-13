Ізраїль закриває усі дипмісії по всьому світу

Консульські послуги також не надаватимуться.

Від сьогодні Ізраїль закриває свої дипломатичні місії по всьому світові і припиняє надання консульських послуг.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

"З огляду на останні події ізраїльські дипломатичні місії по всьому світові будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", - йдеться в заяві посольства.

У відомстві додали, що для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, аби повідомити про своє місцезнаходження і поточний статус, а також нагадали загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном.

В ніч на п’ятницю Цахал завдав ударів по Ірану та оголосив надзвичайний стан.