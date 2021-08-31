Ізраїль зацікавлений у розвитку проєктів зрошення на півдні України

Бізнес Ізраїлю розглядає можливість участі в національному проєкті розвитку зрошення земель в південних областях України.

Про це йшла мова під час зустрічі Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з Міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Держави Ізраїль, Міністром розвитку периферії, Негеву та Галілеї Одедом Форером, де сторони обговорили поточний стан українсько-ізраїльських відносин у торговельно-економічній сфері, повідомляє пресслужба Посольства України в Ізраїліі, пише Agro-business.com.ua.

Євген Корнійчук заявив, що Україна розглядає співробітництво з Ізраїлем в аграрній сфері у якості пріоритетного напрямку українсько-ізраїльських відносин.

Також було відзначено важливість подальшої імплементації двосторонньої міжурядової Угоди про вільну торгівлю, яка набула чинності 1 січня 2021 р., для збільшення товарообігу між країнами в умовах пандемії.

"Ізраїльську сторону поінформовано про наміри українського уряду розпочати національний проект зрошення земель загальною площею більше 2 млн гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях) та запрошено до участі у цьому проекті. Міністр зазначив, що такий проект представляє значний інтерес для ізраїльського бізнесу і запропонував розглянути можливість участі у ньому Ізраїлю у рамках діючої двосторонньої угоди про співробітництво в галузі сільського господарства", – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що сторони також обговорили перспективи залучення ізраїльських інвестицій в молочне виробництво та тваринництво, зокрема можливість співпраці у будівництві та модернізації великих молочних ферм в Україні.

Нагадаємо, що Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ