Ізраїль завдав найбільшого удару по Сирії за останні роки

В Єрусалимі заявили про ураження сирійського заводу з виробництва хімічної зброї.

Ізраїль завдав численні удари по сільській місцевості Хама в Сирії, де загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє новинни агенція Reuters.

Сирійський чиновник охорони здоров'я повідомив, що 13 людей отримали поранення.

Регіональні джерела розказали, що кількох ударів зазнав великий військовий дослідницький центр з виробництва хімічної зброї, який розташований поруч з містом Місіафа. Там, ймовірно, було розміщено групу іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.

Державні ЗМІ Сирії пишуть, що удари викликали дві пожежі.

Влітку ми також писали, що українська розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі путіна й Асада.