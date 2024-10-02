Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану
Вночі після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, Цахал завдав авіаударів по об'єктах Хезболли в Бейруті.
Про це повідомляє телеканал CNN..
Подробиці операції Армія оборони Ізраїлю пообіцяла опублікувати з часом.
Раніше армія оборони закликала евакуюватися мешканців кількох кварталів і будинків у південних передмістях Бейрута.
Ліванців попередили, що вони знаходяться поблизу "небезпечних об'єктів, що належать Хезболлі, проти яких Цахал незабаром вживуть рішучих заходів".
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, 156 отримали поранення.
Ми таокж писали, що Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані.