Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану

Подробиць наразі немає.

Вночі після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, Цахал завдав авіаударів по об'єктах Хезболли в Бейруті.

Про це повідомляє телеканал CNN..

Подробиці операції Армія оборони Ізраїлю пообіцяла опублікувати з часом.

Раніше армія оборони закликала евакуюватися мешканців кількох кварталів і будинків у південних передмістях Бейрута.

Ліванців попередили, що вони знаходяться поблизу "небезпечних об'єктів, що належать Хезболлі, проти яких Цахал незабаром вживуть рішучих заходів".

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, 156 отримали поранення.

Ми таокж писали, що Білий дім схвалив операцію Ізраїлю в Лівані.