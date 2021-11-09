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Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Газа

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжать боротьбу зі спробами терору та вважають ХАМАС відповідальним за все, що відбувається у секторі Гази"
Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по сектору Газа у відповідь на випущену рухом ХАМАС ракету, яку перехопила система Залізний купол.
Ізраїль завдав удару по об Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Військові Ізраїлю заявили, що завдали удару по позиції ХАМАС, яка використовувалась для обстрілу, сховища зброї тощо.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжать боротьбу зі спробами терору та вважають ХАМАС відповідальним за все, що відбувається у секторі Гази".

Нагадаємо, що Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Гази

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11 09 2021 15:56
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