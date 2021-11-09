ПОЛІТИКА НОВИНИАрмія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по сектору Газа у відповідь на випущену рухом ХАМАС ракету, яку перехопила система Залізний купол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Газа
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжать боротьбу зі спробами терору та вважають ХАМАС відповідальним за все, що відбувається у секторі Гази"
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.
Військові Ізраїлю заявили, що завдали удару по позиції ХАМАС, яка використовувалась для обстрілу, сховища зброї тощо.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжать боротьбу зі спробами терору та вважають ХАМАС відповідальним за все, що відбувається у секторі Гази".
Нагадаємо, що Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Гази
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 09 2021 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм
- ФОТО Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі