Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Газа В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжать боротьбу зі спробами терору та вважають ХАМАС відповідальним за все, що відбувається у секторі Гази"

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по сектору Газа у відповідь на випущену рухом ХАМАС ракету, яку перехопила система Залізний купол.

Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post. Військові Ізраїлю заявили, що завдали удару по позиції ХАМАС, яка використовувалась для обстрілу, сховища зброї тощо. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжать боротьбу зі спробами терору та вважають ХАМАС відповідальним за все, що відбувається у секторі Гази". Нагадаємо, що Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Гази

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