За даними Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, через напад Хамасу загинули 23 українця.

Україна наразі підтвердила загибель 13 людей.

Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський написав в X (Twitter).

"Згідно з оновленим звітом, внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу", - йдеться в дописі.

В міністерстві закордонних справ України повідомили, що посол оприлюднив дані МВС Ізраїлю. Наразі підтверджена загибель 13 українців, ще 6 людей зникли безвісти.

Вчора перша леді Олена Зеленська повідомила, що кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 13 людей.

Минулого тижня ми писали, що в Ізраїлі збільшилася кількість загиблих українців до 12.