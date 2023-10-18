Ізраїль заявляє про 23 загиблих українців, Україна ці дані поки не підтвердила
Україна наразі підтвердила загибель 13 людей.
Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський написав в X (Twitter).
"Згідно з оновленим звітом, внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу", - йдеться в дописі.
В міністерстві закордонних справ України повідомили, що посол оприлюднив дані МВС Ізраїлю. Наразі підтверджена загибель 13 українців, ще 6 людей зникли безвісти.
Вчора перша леді Олена Зеленська повідомила, що кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 13 людей.
Минулого тижня ми писали, що в Ізраїлі збільшилася кількість загиблих українців до 12.