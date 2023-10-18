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Ізраїль заявляє про 23 загиблих українців, Україна ці дані поки не підтвердила

18 жовтня 2023, 17:52
Ізраїль заявляє про 23 загиблих українців, Україна ці дані поки не підтвердила
Фото: з вільного доступу
За даними Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, через напад Хамасу загинули 23 українця.

Україна наразі підтвердила загибель 13 людей.

Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський написав в X (Twitter). 

"Згідно з оновленим звітом, внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу", - йдеться в дописі. 

В міністерстві закордонних справ України повідомили, що посол оприлюднив дані МВС Ізраїлю. Наразі підтверджена загибель 13 українців, ще 6 людей зникли безвісти.

Вчора перша леді Олена Зеленська повідомила, що кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 13 людей.

Минулого тижня ми писали, що в Ізраїлі збільшилася кількість загиблих українців до 12.

 

Ізраїльукраїнці

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