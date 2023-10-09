Ізраїль заявив про відновлення контролю над прикордонними містами
Про це повідомляє The Times of Israel.
Головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази.
"Випадки зіткнень між військами і палестинськими терористами за останні кілька годин були "одиничними" і в даний час ні в одному з міст бойових дій немає. Бойовики ще можуть перебувати на території Ізраїлю, - сказав Даніель Хагарі.
Він додав, що порушення прикордонного бар'єру в Секторі Газа будуть фізично охоронятися танками, які будуть підтримуватися бойовими вертольотами і безпілотниками.
Армія евакуювала 15 з 24 міст на кордоні і продовжить евакуацію інших в найближчий день.
Контр-адмірал розказав, що з початку бойових дій в суботу вранці в бік Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет. Що стосується призову резервістів, Хагарі зазначив, що було мобілізовано 300 тисяч за дві доби.
Також Хагарі заявив, що військове і політичне керівництво Хамасу, всі його активи приречені.
Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.