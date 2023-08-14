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ПОЛІТИКА

Ізраїль збереже медичне страхування українців – Кулеба

14 серпня 2023, 20:23
Ізраїль збереже медичне страхування українців – Кулеба
Фото: politeka.net
"Проблему буде вирішено ближчим часом", заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив главі МЗС України Дмитру Кулебі, що найближчим часом проблема зі скасуванням медичного страхування для громадян України в Ізраїлі буде вирішене. Ця заява пролунала на тлі новин про загострення двосторонніх відносин, включно з інформацією про намаганням позбутися ізраїльської сторони у форматі "Рамштайну".  

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає МЗС України.

"Поговорив телефоном з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться; проблему буде вирішено ближчим часом. Я дякую моєму ізраїльському колезі, який особисто цим опікується. Ми також обговорили широке коло двосторонніх питань", – повідомив міністр.

Минулого тижня ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для українців. Посольство України в Ізраїлі висловило стосовно цього рішення розчарування та стурбованість. 

"Ізраїльський уряд не лише відмовляється продавати Україні захисні заходи проти вбивства росіянами наших громадян, але тепер Ізраїль також припиняє медичну допомогу біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства", – йшлося в заяві українського посольства.   

медицинаІзраїльКулеба

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