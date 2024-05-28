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ПОЛІТИКА

Ізраїль зіткнувся з хвилею засудження через удар по табору Рафах

28 травня 2024, 14:53
Ізраїль зіткнувся з хвилею засудження через удар по табору Рафах
Фото: з вільного доступу
Європейські та арабські країни приєднуються до закликів до Ізраїлю припинити атаки на півдні Гази.

Ізраїль зіткнувся з широким міжнародним засудженням у понеділок 27 травня після того, як в результаті ізраїльського авіаудару загинули десятки палестинців у таборі для переміщених цивільних осіб в Рафаху. Палестинські офіційні особи заявили, що щонайменше 45 людей загинули й понад 200 отримали поранення після пожеж і вибухів, спричинених ударом в районі Тал ас-Султан, де проживали люди, що втекли від бойових дій в інших частинах Гази.

Про це повідомляє Financial Times.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав загибель людей "трагічною випадковістю", а ізраїльський військовий прокурор наказав провести розслідування удару, заявивши, що країна жалкує про "будь-яку шкоду, заподіяну цивільним особам". Раніше ізраїльські військові заявили, що їхній удар був націлений на "об'єкт Хамасу" в районі Рафаху, і що двоє високопоставлених бойовиків були вбиті.

Однак загибель палестинців — через два дні після того, як Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю "негайно припинити" наступ у південній частині Гази — викликала хвилю міжнародної критики. Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що він "обурений ізраїльськими ударами, в результаті яких загинуло багато переміщених осіб в Рафаху".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що "палестинський народ піддається тиску без урахування прав невинних чоловіків, жінок і дітей, які не мають нічого спільного з Хамас". Речник Ради національної безпеки США заявив, що "руйнівні картини" після ізраїльського удару в Рафаху "розбивають серце". Він додав, що Ізраїль має право "переслідувати Хамас", але "повинен вжити всіх можливих заходів для захисту цивільного населення".

Арабські країни, в тому числі Єгипет, Катар і Саудівська Аравія, засудили ізраїльський удар. Катар попередив, що це може перешкодити спробам укласти угоду про припинення вогню в Газі і звільнити ізраїльських заручників, яких досі утримує Хамас. Єгипет звинуватив Ізраїль у "націленості на беззбройне цивільне населення", охарактеризувавши удар як "кричуще порушення" міжнародного гуманітарного права.

Європейські дипломати вимагають від Ізраїлю виконати наказ Міжнародного суду ООН після удару в Рафаху. Але ізраїльські офіційні особи неодноразово наполягали на тому, що операція в Рафаху необхідна для перемоги над палестинським угрупуванням бойовиків.

Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ ЄС обговорюють санкції проти Ізраїлю. Дипломатів збентежив удар Ізраїлю по наметовому містечку в Рафаху.

ЄвросоюзІзраїльРафах

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