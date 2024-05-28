Міністри закордонних справ ЄС обговорюють санкції проти Ізраїлю

Міністри закордонних справ прийшли до спільної думки — скликати засідання Ради асоціації ЄС — Ізраїль.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше взяли участь у "суттєвій" дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю за недотримання міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін, передає Politico.

За його словами, на зустрічі був чіткий консенсус щодо необхідності підтримувати міжнародні гуманітарні правові інституції. Дискусія відбулася після того, як Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити свій наступ на Рафах і відкрити там прикордонний пункт для надходження гуманітарної допомоги без перешкод.

"Вперше на засіданні ЄС по-справжньому я бачив серйозну дискусію щодо санкцій", — наголосив Мартін.

І додав, що на зустрічі міністрів була активна дискусія щодо тимчасових розпоряджень Міжнародного суду, адже ЄС зазвичай підтримував незалежність цього суду та належне виконання його рішень.

Міністри закордонних справ прийшли до спільної думки — скликати засідання Ради асоціації ЄС — Ізраїль, щоб європейські чиновники могли висловити серйозну стурбованість і домогтися від Ізраїлю відповіді щодо виконання наказів Суду.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільних осіб після військового удару в Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців. Білий дім зіткнувся із закликами деяких демократів припинити військові поставки до Ізраїлю.